Затирка для широких швов

Купить затирку для широких швов в Сочи Вы можете в магазине Кирпич Мастер.
Для вашего удобства затирка продается в ведрах по 10 кг. и в мешках по 25 кг. Затирка пистолетная, жидконабивная.
- ЗАТИРКА, Строительные смеси
Белая затирка 25 кг2,500.00 ₽
- ЗАТИРКА, Строительные смеси
Серая затирка 25 кг2,500.00 ₽
- ЗАТИРКА, Строительные смеси
Темно-серая затирка 25 кг2,500.00 ₽
- ЗАТИРКА, Строительные смеси
Бежевая затирка 25 кг2,500.00 ₽
- ЗАТИРКА, Строительные смеси
Шоколадная затирка 25 кг2,500.00 ₽
- ЗАТИРКА
Белая затирка 10 кг1,500.00 ₽
- ЗАТИРКА
Серая затирка 10 кг1,500.00 ₽
- ЗАТИРКА
Темно-серая затирка 10 кг1,500.00 ₽
- ЗАТИРКА
Бежевая затирка 10 кг1,500.00 ₽
- ЗАТИРКА
Коричневая затирка 10 кг1,500.00 ₽